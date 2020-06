Propangasflasche explodiert in Lübzer Gartenhaus: Besitzer schwer verletzt

Lübz

Am Samstagabend ist ein Mann in Lübz bei einer Explosion in seinem Gartenhaus schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei explodierte in der Laube in der Straße „Neuer Teich“ gegen 21 Uhr eine Propangasflasche. Der 54-jährige Besitzer befand sich alleine in seinem Gartenhaus und erlitt dabei schwere Verbrennungen. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

25 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen. Da die Laube einzeln stand, wurden keine weiteren Personen oder Gegenstände beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Gartenhaus auf 40 000 Euro. Durch das Feuer ist das haus einsturzgefährdet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, hat der Mann die Explosion selbst verursacht. Einzelheiten werden noch ermittelt. Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ