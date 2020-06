Radfahrer von Kleintransporter in Parchim erfasst und verletzt

Parchim

Ein Kleintransporter hat am Dienstagmittag in Parchim ein Fahrrad erfasst. Der Polizei zufolge ist bei dem Zusammenstoß gegen 12 Uhr in der Buchholzallee der 57-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Der Fahrradfahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

