Lübesse/Parchim

In Parchim ist am frühen Dienstagabend eine 17-jährige Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Autofahrerin beim Verlassen eines Grundstücks in der John-Brinckman-Straße die junge Radfahrerin auf dem Fahrradweg übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Unfallopfer erlitt dabei Schürfwunden an der Hand. Es entstand ein Sachschaden an Rad und Auto, der insgesamt auf mehrere Hundert Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

Weiterer Unfall in Lübesse

Ebenfalls am Dienstagabend kam es in Lübesse zu einem Zusammenstoß – dieses Mal zweier Autos. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge stießen gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 72 an einer Einmündung zusammen. Eine Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, der zusammen auf etwa 15.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Landesstraße an der Unfallstelle zeitweilig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache – derzeit wird ein Vorfahrtsfehler vermutet.

RND/kh