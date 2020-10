Schwerin

Randale im Bundespolizeirevier in Schwerin: Zwei Männer haben am Mittwoch einen Polizeibeamten so schwer am Knie verletzt, dass er seinen Dienst beenden musste. Einer der beiden Männer fügte sich zudem oberflächliche Verletzungen am Bauch zu. Erst mithilfe der hinzugerufenen Landespolizei konnte die Situation beruhigt werden.

Im Vorfeld nahmen die Bundespolizisten die Männer tunesischer Herkunft am Schweriner Bahnhof fest, da sie keine gültigen Ausweisdokumente dabei hatten. Um zu prüfen, ob sich die Tunesier unerlaubt in Deutschland aufhalten, brachten die Beamten sie auf die Dienststelle. Wie die Polizei berichtet, waren die zwei Männer schon während der Festnahme und der anschließenden Durchsuchung unkooperativ und verbal aggressiv.

Anzeige

Der Mann, der sich selbst verletzt hatte, wurde wegen seines psychisch instabilen Zustandes in ein Klinikum gebracht. Er war bereits vor der Festnahme durch die Stadt gelaufen und hatte versucht einen Bus anzuhalten, der ihn zu seiner Wohnunterkunft bringen sollte. Beide Männer waren alkoholisiert. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Von OZ