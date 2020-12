Raser ist bei Dümmer mehr als 50 km/h schneller als erlaubt unterwegs

Dümmer

Nach einem Geschwindigkeitsverstoß auf der Landesstraße 042 zwischen Dümmer und Parum ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Polizei am Dienstagmittag einen Autofahrer gestoppt, welcher deutlich zu schnell unterwegs war. Die Besatzung eines Videowagens der Polizei hatte bei dem vorausfahrenden Fahrzeug in einer Tempo-70-Zone eine Geschwindigkeit von bis zu 122 km/h festgestellt. Die Polizei stoppte daraufhin das Auto. Dem Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von OZ