Raub in Neustadt-Glewe aufgeklärt – Polizei findet illegale Drogen

Neustadt-Glewe

Am Donnerstag hat die Kriminalpolizei einen Raub, der im Oktober begangen wurde, aufgeklärt und dabei Drogen und eine große Menge Bargeld in der Wohnung des Tatverdächtigen gefunden.

Nach Angaben der Polizei hatten am 13. Oktober Unbekannte zwei junge Männer geschlagen und ihnen ihre Smartphones geraubt. Durch Zeugenaussagen rückten ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger in den Fokus der Ermittler. Als die Beamten am Donnerstag am Wohnort des 19-Jährigen eintrafen, versuchte dieser mit einem Rucksack zu flüchten.

Die Polizei konnte ihn jedoch fassen und fand in seinem Rucksack mehrere hundert Gramm Cannabis, über dreißig Tabletten Ecstasy und die im Oktober gestohlenen Smartphones. Außerdem hatte der Mann über 2 600 Euro Bargeld bei sich. Er ist der Polizei wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt. Die Ermittlungen gegen den zweiten Tatverdächtigen dauern weiter an.

