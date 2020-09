Schwerin

Bei einem Raub in Schwerin ist am Montag gegen 16 Uhr eine Frau leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat ein unbekannter Täter der 89-Jährigen in der Rostocker Straße ihre Handtasche entrissen.

Erst einige Minuten später wurde die Frau von einer Ersthelferin gefunden. Diese rief sofort die Polizei. Die Suche nach dem Täter blieb aber bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Mithilfe. Wer etwas mitbekommen hat, soll sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. 0385/5180-2224 oder beim Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 melden. .

Von OZ