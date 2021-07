In Rampe (Ludwigslust-Parchim) ist eine Rennradfahrerin am Montag mit einem Reh zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Die Schwerinerin kam per Rettungswagen mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Das Reh konnte fliehen. Wildunfälle sind in dieser Region keine Seltenheit.