Schwerin

Im Schweriner Stadtteil Neu-Zippendorf ist am Montagmorgen eine Frau Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilte, war die 75-Jährige mit einem Rollator in der Vidiner Straße unterwegs, als sie von einem Unbekannten von hinten geschubst wurde. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter entwendete der Seniorin die Handtasche und flüchtete in Richtung Grünes Tal.

Der Tatverdächtige wird als schlank beschrieben. Er trug ein rotes Oberteil und soll schwarze, wuschelige Haare haben, die eine Perücke sein könnten.

Anzeige

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz von Spürhunden blieb die Suche zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin mit Hochdruck. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0385 / 51 80 22 24 entgegen.

Von OZ