Rentnerin entlarvt falsche „Petra“: Enkeltrick scheitert in Hagenow

Ein Betrugsversuch an einer Rentnerin in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Mittwochnachmittag gescheitert. Eine Anruferin gab sich als „Petra“ aus und gehöre zur Familie. Sie bräuchte 20 000 Euro Bargeld, für einen verursachten Unfall. Die Seniorin durchschaute den Betrug.