Wegen Mordes an einer 66-jährigen Rentnerin in Friedrichsmoor (Kreis Ludwigslust-Parchim) wird am Mittwoch am Schweriner Landgericht das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für den 25-jährigen Angeklagten, der die Frau getötet haben soll. Der 22-jährige Komplize soll für mehr als acht Jahre ins Gefängnis.