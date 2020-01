Rettungshubschrauber im Einsatz: Jugendliche bauen Unfall mit Moped bei Parchim

Parchim

Bei einem Mopedunfall auf der Landesstraße 092 zwischen Raduhn und Schlieven ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Samstagvormittag zwei Jugendliche verletzt worden.

Der Polizei zufolge war der 15-jährige Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzte sich der Fahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Sein ein Jahr älterer Mitfahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Von OZ