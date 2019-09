Schwerin

Für mehr als 60 Millionen Euro baut das Land derzeit in Schwerin neue Depots und Werkstätten für die Landesarchäologie und das Staatliche Museum Schwerin. In zwei Jahren soll der 16 000 Quadratmeter große Bau fertig sein, wie das Bildungsministerium anlässlich des Richtfestes am Mittwoch mitteilte. Es sei die zweitgrößte Baustelle des Landes. Der Grundstein war vor zweieinhalb Jahren gelegt worden, die Planungen hatten den Angaben zufolge schon vor acht Jahren begonnen.

Viele Zeugnisse verschimmelten

Ein Skandal war der Auslöser, dass der von Experten schon lange geforderte Depot- und Werkstättenbau in Angriff genommen wurde: In den Jahren 2002 bis 2004 verrotteten in der Landesarchäologie in Schwerin zwei 7000 Jahre alte Einbäume aus der Gegend von Stralsund. Publik wurde der Verlust im Jahr 2009. Die Einbäume waren aufgrund schlechter Voraussetzungen unsachgemäß gelagert worden. Es war kein Einzelfall: Tausende wichtige Zeugnisse der Landesgeschichte wurden zum Beispiel in feuchten ehemaligen Bunkern in Wiligrad bei Schwerin verwahrt und schimmelten.

Neues Zuhause für Kulturgeschichte

„Mit den Bauten, die hier entstehen, bekommen 12 000 Jahre Kulturgeschichte ein endgültiges neues Zuhause“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) anlässlich des Richtfestes. Wertvolle Bestände seien in den letzten dreizehn Jahren aus provisorischen Lagerstätten geborgen worden und würden zukünftig in dem neuen Depot zusammengeführt.

Größte Baustelle des Landes in Rostock

Im Neubau des ZMF Quelle: BBL MV

Die größte Baustelle des Landes ist übrigens der Neubau der Zentralen Medizinischen Funktionen (ZMF) der Universitätsmedizin Rostock. Der ZMF-Neubau dauert allerdings länger und wird auch teurer als ursprünglich geplant. Die ursprünglich vorgesehenen Kosten von 143 Millionen Euro sollen um rund zehn Prozent überschritten werden, heißt es. Der zuständige Landesbetrieb für Bau und Liegenschaften (BBL) habe rund 14 Millionen Euro in Anspruch nehmen müssen, um die Baufertigstellung bis zum Sommer 2020 sicherzustellen. Ursprünglich waren die Planer von einem Eröffnungstermin Ende 2019 ausgegangen.

Im Zentralgebäude werden unter anderem die zentrale Notaufnahme, die Notfallversorgung und die zentrale Patientenaufnahme untergebracht. Aktuell läuft in dem 140 Meter langen, 40 Meter breiten und 16 Meter hohen Gebäude der Innenausbau auf Hochtouren. Bis zu 300 Arbeiter sind mit dem Innenausbau beschäftigt.

