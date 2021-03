Röbel: Einbrecher stehlen Schmuck – Familie saß im Wohnzimmer

Röbel

Während sich die Familie im Haus aufhielt, sind Einbrecher in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Einfamilienhaus einstiegen und haben Geld und Schmuck entwendet. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch am Montag zwischen 16 und 17 Uhr. In dem Haus wohnt ein 81-jähriger Mann mit seiner Tochter und deren Familie. Diese saßen im Wohnzimmer, während die Täter Geld und Schmuck im Wert von 600 Euro stahlen.

Zugang zum Haus verschafften sich die Einbrecher über die unverschlossene Haustür, die auf der Rückseite des Hauses liegt, wie die Polizei informierte. Jetzt werden Zeugen gesucht, denen am Montag zwischen 16 und 17 Uhr in der Wallpromenade in Röbel etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer 039931-848224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

