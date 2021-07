Rund 1000 Liter Diesel von Baustelle bei Jessenitz gestohlen

Jessenitz

Rund 1000 Liter Diesel sind von einer Baustelle an der Landesstraße 061 zwischen Jessenitz südlich von Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Heidkrug (Niedersachsen) gestohlen worden. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte, hatten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag den Kraftstoff aus mehreren Baggern und Lkw sowie einer Baustellentankstelle entwendet. Zudem stahlen die Täter zwei Lkw-Batterien, mehrere Spanngurte sowie eine Baustellentoilette.

Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Die Polizei in Hagenow (Tel.: 0 38 83 / 6310) ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von OZ