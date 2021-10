Salmonellen-Gefahr: Hersteller aus MV ruft Bio Erdmandelmehl zurück

Zarrentin

Wegen Salmonellen in einer Charge ruft das Unternehmen ReformKontor aus Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) das Produkt „Reformhaus Erdmandelmehl“ zurück. Betroffen sind die Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.05.2022 und der Nummer 97269, wie aus einer am Donnerstag über das amtliche Portal „lebensmittelwarnung.de“ verbreiteten Mitteilung hervorgeht. Das Mehl wurde in Verpackungen von 200 Gramm angeboten.

Nach Angaben des Unternehmens ist das Reformhaus Erdmandelmehl anderer Chargen nicht von diesem Rückruf betroffen. „Wir bedauern den Ihnen entstehenden Aufwand und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung. Der Kaufpreis wird Ihnen in der Filiale zurückerstattet“, heißt es in einer Mitteilung.

Salmonellen-Erkrankung führt zu Durchfall und Erbrechen

Die durch Lebensmittel übertragbaren Infektionen mit Salmonellen führen oft zu Magen-Darm-Erkrankungen, die nach dem Verzehr der kontaminierten Produkte oft innerhalb von 48 Stunden mit Fieber auftreten. Diese Symptome können bei Kindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt sein.

Verbraucher, die diese Waren konsumiert haben und entsprechende Symptome feststellen, werden gebeten, umgehend einen Arzt aufzusuchen und auf den Verzehr des Produktes hinzuweisen.

Von OZ