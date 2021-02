Saunahaus in Görslow fängt Feuer: Nachbarn bemerken Brand

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein Saunahaus in Görslow bei Leezen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der Nacht zum Montag in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?