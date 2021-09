Zarrentin

Umweltminister Till Backhaus (SPD) steht erneut wegen seiner Einmischung zur geplanten Rodung eines Schutzwaldes in Zarrentin in der Kritik. Wie OZ-Recherchen zeigen: So ganz uneigennützig waren die Motive des Ministers womöglich nicht, als er sich mit seinem Ministerium einmischte, um einen blockierten Bebauungsplan für ein Wohngebiet durchzuboxen. Ein naher Verwandter Backhaus’ besitzt in dem Gebiet zwei Wohnungen.

Seit Jahren streiten die Stadt Zarrentin und ein Investor auf der einen Seite, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Anwohner auf der anderen Seite um den B-Plan. Neben anderen Dingen geht es um einen Schutzwald, der zwischen dem idyllischen Schaalsee, ein Schutzgebiet, und dem Baugebiet liegt. Gut 8000 Quadratmeter sollten verschwinden, so sah es eine B-Plan-Änderung der Stadt vor. Der Investor warb mit „traumhaften Grundstücken mit Seeblick“. Neue Häuser wären dichter an den See gerückt. Der Wald war im Weg.

Behörden erst gegen, dann für Rodung des Waldes

Einspruch kam zunächst von Behörden. Das Biosphärenreservatsamt lehnte 2014 die Rodung des Miniwaldes ab. „Nicht genehmigungsfähig“, heißt es mit Verweis auf diverse Naturschutzregeln. Der Wald sei wichtiger „Pufferstreifen“ zum See. Ähnlich äußerte sich 2014 das zuständige Forstamt: „nicht zulässig“. Einige Jahre später stimmten Biosphärenreservat und Forstamt der Rodung zu. Beide Behörden sind Backhaus’ Ministerium unterstellt.

Backhaus, als langjähriger Landtagsabgeordneter der Region Platzhirsch im politischen Geschäft, soll sich massiv eingemischt haben, unterstellen Anwohner. 2016 und 2017 habe es Termine mit Backhaus und Anwohnern gegeben, erklärt Peter Krausse, Mitglied einer Bürgerinitiative.

Einflussnahme des Ministers? Backhaus weist dies zurück

Backhaus wies Kritik zurück: Es habe „zu keinem Zeitpunkt eine Einflussnahme meinerseits oder des Ministeriums auf Stellungnahmen und das Bauprojekt gegeben“. Er habe vermitteln wollen. Auf Anfrage der Linken im Landtag räumte er ein: Das Ministerium sei in der Sache „koordinierend und informierend tätig“ gewesen.

Das kann man auch anders sehen: Im Januar 2020 nutzte Backhaus eine offizielle Pressemitteilung des Ministeriums, um klarzumachen, wo er steht. Dort unterstellte er, dass von den protestierenden Bürgern „ein Großteil weder aus Zarrentin stammt noch wohnhaft ist“. Ein Minister, der Zugezogene diskreditiert, die Ost-West-Karte zieht?

Anwohner in die Ecke gestellt – später folgt Entschuldigung

„Das ist doch verrückt“, empört sich Anwohner Tobias Knoch. „Uns Anwohnern wurde von Anfang an aufs Übelste vorgeworfen, dass es uns nicht um den Schutzwald, sondern nur um unser Eigeninteresse ginge.“ So zerstöre man Vertrauen in die Politik.

Später entschuldigte sich Backhaus – nach Intervention des Bürgerbeauftragten MV: Die Formulierung zu den Anwohnern sei zu „ungeschickt gewählt worden“, lässt Backhaus im Frühjahr 2021 ausrichten.

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald stoppte per Beschluss im Dezember 2018 die geplanten B-Plan-Änderungen und damit die Rodung des Waldes. BUND und Anwohner hatten Klage eingereicht – wegen Verstoßes gegen Bundesnatur- und MV-Waldgesetz. Bis zum Wirksamwerden einer Einigung der streitenden Parteien sei das Verfahren „noch anhängig“, erklärt Gerichtssprecherin Dorothea ter Veen auf OZ-Anfrage.

Mittlerweile haben BUND und Stadt Zarrentin einen Kompromiss gefunden: Der Wald bleibt erhalten und wird sogar um rund 470 Quadratmeter erweitert. Weniger Häuser werden gebaut. Die Kosten des aufwändigen Gerichtsverfahrens trägt laut Unterlagen die Stadt Zarrentin – die Steuerzahler.

Kompromiss: Der Wald bleibt – fast alle zufrieden

Das beurteilen fast alle Seiten positiv. Man setze künftig auf Gemeinsamkeit, so BUND-Landesgeschäftsführerin Corinna Cwielag. „Alle Vereinbarungen werden im Grundbuch gesichert.“ Mathias Redmann von der Investorengruppe EWP lässt erklären: Es sei „ein guter Kompromiss“ gefunden worden. Durch den Streit habe es jedoch drei Jahre Verzögerung gegeben; zudem gingen „rund 20 Prozent bebaubare Grundstücksflächen verloren“. Zarrentins Bürgermeister Klaus Draeger hat bisher nicht auf eine Anfrage geantwortet. Till Backhaus erklärt: „Ich begrüße den Kompromiss.“

Verwandter mit Wohnungen im Gebiet – Minister schweigt

Der Streit zum Schutzwald von Zarrentin erscheint noch in einem anderen Licht, wenn man nach möglichen Nutznießern des Bauprojektes sucht. Denn ein naher Verwandter von Minister Backhaus ist Eigentümer von Wohnungen im beklagten Baugebiet, wie OZ-Recherchen im Grundbuch zeigen. Für zwei Wohnungen erfolgte die Auflassung demnach bereits im März 2020, die Eintragung ein Jahr später – also vor dem Kompromiss zum B-Plan.

Backhaus will zu Wohnungen seines nahen Verwandten und was er von diesen wusste nichts sagen. „Ich beteilige mich nicht an Unterstellungen“, so der Minister. „Es gab keinerlei Initiative meinerseits in dem Streit um das Baugebiet, die meiner Familie irgendwelche Vorteile gebracht hätte.“

Anwohner Tobias Knoch reicht das nicht. Er fordert eine Untersuchung des Falls. Peter Krausse erklärt: Die BUND-Ortsgruppe Schaalseeregion habe sich mehrheitlich gegen den Kompromiss ausgesprochen. Man fürchte nach wie vor zu viele Häuser und Wohnungen.

