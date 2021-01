Bei einer Schlägerei am Mittwochnachmittag in Ludwigslust ist ein 32-jähriger Mann schwer im Gesicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Angreifer.

