Ludwigslust

Mit sogenannten Schockanrufen haben Enkeltrickbetrüger am Dienstag in und um Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) versucht, ältere Menschen um hohe Bargeldsummen zu prellen. Sechs Vorfälle wurden der Polizei im Verlauf des Dienstags gemeldet, bei denen es nicht zur Übergabe von Bargeld kam, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch. In einem Fall hatte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin den Betrug vereiteln können, als eine eingeschüchterte Frau 10 000 Euro vom Konto abheben und an die Betrüger übergeben wollte.

In den bekannt gewordenen Fällen gaben sich die Anrufer meist als Polizeibeamte oder nahe Familienangehörige aus, die angeblich einen Verkehrsunfall verursacht hätten, bei denen Personen schwer verletzt oder gar getötet worden wären. Um einer Untersuchungshaft oder Gefängnisstrafe zu entgehen, sollten die Angerufenen eine Kaution für ihre angeblichen Familienangehörigen zahlen. Dabei wurden die betroffenen Opfer am Telefon teilweise massiv unter Druck gesetzt. Bis zu 55 000 Euro sollen die Telefonbetrüger im Einzelfall gefordert haben.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Masche und rät, derart dubiose Anrufe sofort zu beenden und kein Bargeld an Fremde zu übergeben bzw. Geld auf fremde Konten zu überweisen. Gewissheit kann man sich verschaffen, indem die echten Familienangehörigen sofort zurückgerufen werden. So lässt sich der Schwindel schnell aufklären. Zudem sollte man Fremde nie in die eigene Wohnung lassen. Kriminalbeamte können sich an der Wohnungstür jederzeit mit dem Dienstausweis der Polizei bzw. mit der Kripo- Marke ordnungsgemäß legitimieren.

Von OZ