Schüsse in Schwerin – Zeugen gesucht

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am 5. September in Schwerin im Einsatz. Denn in der Von-Staufenberg-Straße waren Schüsse gefallen. Offenbar hatten sich zwei Männern gestritten, von denen einer mit einer Waffe um sich schoss – jedoch nicht auf Personen zielte. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.