Neu Ruthenbeck

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem schweren Brand in einem Holzhandel in Neu Ruthenbeck bei Crivitz am See ( Landkreis Ludwigslust-Parchim).

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten gegen 4.10 Uhr zwei Zeitungsboten ein flackerndes Licht auf dem Gelände. Sie haben zu der frühen Stunde Zeitungen an die Abonnenten in der Umgebung verteilt.

Zusteller versuchen Brand zu löschen

Beim genaueren Hinsehen erkannten die Beiden einen Brand. Sie weckten die Eigentümer und begannen mit ersten Löschversuchen. Beim Eintreffen der Polizei brannten allerdings sowohl das Gebäude des Holzhandels als auch ein Schuppen in der Nähe. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers vom Schuppen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden.

Schwere Brandstiftung vermutet

Das Gebäude des Holzhandels einschließlich einer Holzwerkstatt brannte größtenteils ab. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Crivitz, Parchim, Goldenbow, Gädebehn und Zölkow zum Einsatz.

Der Kriminaldauerdienst hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin zum Einsatz kommen.

RND/sal