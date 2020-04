Schwerer Unfall in Ludwigslust: Transporter rast durch Innenstadt

Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Freitagnachmittag in der Innenstadt von Ludwigslust gekommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam ein Transporter von der Straße ab. Bevor er zum Stehen kam, fuhr der Fahrer eine Straßenlaterne und einen Baum um. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus.

