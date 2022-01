Schwerer Verkehrsunfall in Lübz: Fußgänger schwer verletzt

Lübz

Am Samstagmittag ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in Lübz in Höhe einer Aral-Tankstelle gekommen.

Laut Polizei kam ein 84-jähriger Fußgänger aus Richtung Aral-Tankstelle und lief bei Rot über die Kreuzung in Richtung „Am Fuchsberg“. Ein Autofahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Fußgänger trotz einer Gefahrenbremsung nicht verhindern. Hinter diesem Auto erkannte ein weiterer Fahrer die Gefahrensituation zu spät und fuhr auf den Wagen auf.

Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert. Er zog sich schwere Schädelverletzung und wurde in das Krankenhaus Plau am See gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Die Bundesstraße 191 war für die Dauer von mehr als drei Stunden voll gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

