Schwerin

Prügelei am „Stein“ in der Hamburger Allee in Schwerin: Weil die Polizei in der Landeshauptstadt am Montagabend einen Streit schlichten wollte, ist sie selbst angegriffen worden. Der 21-Jährige, der bei der Befragung übergriffig wurde, konnte aber zu Boden gebracht und unter massiven Widerstand gefesselt werden.

Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Er kam in polizeiliches Gewahrsam, eine Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 1,68 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung wurde eingeleitet. Der Mann blieb auf richterlicher Anordnung zur Ausnüchterung im Gewahrsam.

Von OZ