Schwerin

Ein 64-Jähriger ist am Sonnabend in Schwerin am Steuer seines Autos gestorben. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann im Stadtteil Neumühle aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und kam erst nach 100 Metern zum Stehen. Ein Ersthelfer und die Polizei bargen den Fahrer aus dem Fahrzeug, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein war. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen.

Ein Verkehrsunfallsachverständiger der Dekra soll nun die Unfallursache klären. Nach ersten Erkenntnissen ist ein medizinisches Problem nicht auszuschließen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10 800 Euro.

Von OZ