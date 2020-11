Der Mann aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim hat sich mehrfach an seinem neun Jahre alte Neffen vergangen. In das Strafmaß soll am Ende ein Urteil von 2018 einbezogen werden. Damals war der heute 43-Jährige wegen des sexuellen Missbrauchs eines acht Jahre alten Mädchens verurteilt worden.