Schwerin: Aufmerksame Bankangestellte verhindert EC-Karten-Betrug

Schwerin

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Schweriner Sparkassen-Filiale hat am Dienstagnachmittag einen Betrug verhindert. Ein bisher unbekannter Mann wollte nach Polizeiangaben mit einer Geldkarte und dazugehörigem Personalausweis einen fünfstelligen Geldbetrag abheben. Die genaue Summe könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die 56-jährige Bankmitarbeiterin am Schalter schlug dem Mann vor, das Geld in mehreren Teilsummen abzuheben, da es nicht üblich sei, so viel Geld unangemeldet abzuholen. Das habe den Mann anscheinend so verunsichert, dass er die fremde Unterschrift nicht glaubhaft hinbekam. Der Tatverdächtige sei zusehends nervöser geworden und habe plötzlich ohne Geldkarte und Ausweis das Bankgebäude verlassen.

Wie sofort eingeleitete Ermittlungen der Polizei ergaben, wurden Karte und Ausweis in der Mittagszeit des gleichen Tages aus einem Fahrzeug in der Schweriner Weststadt gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Täter hatte sich eine Filiale am zentralen Marienplatz ausgesucht, der schon länger von Kameras überwacht wird. Er wurde mit einem Rad gefilmt

Hinweise zur tatverdächtigen Person bitte an die Polizei unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

Von OZ/dpa