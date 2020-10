Schwerin

Quasi vor seinen Augen ist am Mittwochmittag einem Handwerker sein Dienstwagen in der Lübecker Straße in Schwerin gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Der Täter wurde dabei gesehen, konnte bisher jedoch noch nicht gefunden werden.

Der bestohlene 61-Jährige war auf einem Tankstellengelände mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Sein Dienstwagen, ein weißer Mercedes Citan, mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-RZ 222, stand in unmittelbarer Nähe. Jedoch hatte der Handwerker den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen.

Anzeige

Am Mittwochmittag wurde einem Handwerker dieser Dienstwagen gestohlen. Er soll sehr viel hochwertiges Werkzeug an Bord haben. Wer hat ihn gesehen? Quelle: Polizei Schwerin

Der Handwerker sowie Zeugen beschreiben einen Mann in Arbeitsbekleidung, der sich kurz zuvor auffällig verhalten hatte. Die Tankstellenmitarbeiter beobachteten dann gegen 11.45 Uhr, wie der Verdächtige in den Wagen stieg und in westliche Richtung davonfuhr.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung bleibt der Dieb bislang verschwunden. Die Polizei konnte jedoch Videoaufnahmen der Tankstellenkamera sicherstellen. Laut dem Handwerker befindet sich in dem gestohlenen Fahrzeug hochwertiges Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf circa 19 000 Euro geschätzt.

Von OZ