Schwerin

In Schwerin ist ein Rettungswagen an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengeprallt und dadurch umgekippt. Der Rettungswagen war im Einsatz und transportierte am Dienstagmorgen einen Patienten, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Patient wurde geborgen und mit einem anderen Wagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache blieb zunächst unklar.

Von RND/dpa