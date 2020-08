Schwerin

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Montag in Schwerin eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Laut Angaben der Polizei wurde das Fahrzeug bereits in Norwegen zur Fahndung ausgeschrieben und fiel den Beamten gegen 2 Uhr im Stadtteil Dreesch auf.

Der Fahrer ignorierte die Aufforderungen der Beamten anzuhalten, stattdessen gab er Vollgas und flüchtete von der Karl-Marx-Allee in Richtung Wuppertaler Straße und Zippendorfer Strand. Mit über 100 Kilometer pro Stunde bretterte der 33-Jährige weiter über den Franzosenweg in Richtung Schlossgarten. Bei der insgesamt zehn Kilometer langen Verfolgungsjagd fuhr der Mann teils über den Radweg, verlor die Kontrolle über das Auto und kollidierte an der Kreuzung Werder-/Knaudtstraße schließlich mit einer Ampel, die dadurch umstürzte. Der Mann versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde aber kurz darauf von der Polizei gefasst.

Positiver Drogentest

Nach Angaben der Polizei ist der Mann positiv auf Drogen getestet worden. Das Kennzeichen gehörte nicht zu dem Fahrzeug. Die genauen Hintergründe sind dazu bisher unklar. Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Die Ermittlungen gegen den Mann laufen.

Von dpa