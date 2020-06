Schwerin

Eine Rentnerin ist bei einem Axtangriff in einer Gartenanlage in Schwerin schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger wurde nach der Tat am Dienstag festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwerin am Mittwoch sagte. Die Hintergründe seien noch unklar. Im Lauf des Mittwochs werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie Haftantrag beim Amtsgericht stelle.

Von dpa/mv/RND