Schwerin

Ein Pärchen hat am Montagnachmittag mit einer Betrugsmasche 300 Euro aus der Kasse einer Apotheke in der Schweriner Innenstadt gestohlen. Der Polizei zufolge ist diese Masche eher weniger bekannt.

Es wurde eine Kleinigkeit in der Apotheke gekauft und dann das Interesse als Sammler von 50-Euroscheinen, mit besonderen Seriennummern, bekundet. Der Mann wollte kleine Scheine in einen 50-Euroschein tauschen und verwickelte so die Angestellte in ein aufdringliches Gespräch. Seine Partnerin lenkte eine andere Mitarbeiterin ab. Durch die aufdringliche Art und die Ablenkung gelang es dem Mann, weiteres Bargeld in der Kasse der Apotheke zu stehlen. Das Pärchen verließ nach kurzer Zeit mit 300 Euro den Verkaufsbereich.

Polizei sucht Hinweise zu den Tätern

Das Paar wird wie folgt beschrieben, demnach ist der Mann circa 40 Jahre alt, trug eine helle Jacke und ein helles Shirt. Von der Frau ist wenig bekannt, lediglich die dunklen, zu einem Dutt gebundenen Haare, wurden beschrieben.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Vorgehensweisen und empfiehlt: Lassen Sie sich nicht auf Geldtauschgeschäfte ein, verweisen sie Interessenten an Banken und Geldinstituten. Seien Sie in ihren Geschäften gegenüber potenziellen Tätern bestimmt aber höflich und halten Sie die Personen auf Abstand, was in der aktuellen Situation ohnehin angezeigt ist. Bei Verdacht auf Betrugsversuche wählen Sie bitte sofort den Notruf der Polizei.

