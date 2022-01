Schwerin: Betrunkener Jugendlicher verliert Führerschein 

Schwerin

Nach einer Trunkenheitsfahrt hat ein Fahranfänger in der Probezeit seine Fahrerlaubnis verloren. Am frühen Donnerstagmorgen war der 18-Jährige Passanten in Schwerin durch seine Fahrweise aufgefallen. Die Polizei erstattete Strafanzeige.

Nach Angaben der Schweriner Polizeiinspektion hatte die Polizei um 1.15 Uhr den Hinweis erhalten, dass ein Fahrer Schlangenlinien fuhr und auch sonst Fahrauffälligkeiten zeigte. Die Beamten konnten den jungen Mann in der Lübecker Straße stoppen und eine Kontrolle durchführen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,74 Promille unterwegs war. Daraufhin wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und erstatteten Strafanzeige gegen den betrunkenen Fahranfänger.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass für junge Kraftfahrer in der Probezeit oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres die 0,0-Promillegrenze gilt.

Von Caroline Bothe