Schwerin: Brand im Garagenkomplex in Lankow

Schwerin

Am frühen Abend des 17. Oktober wurde die Feuerwehr zu einem Garagenkomplex in die Ratzeburger Straße in Schwerin gerufen. Laut Polizei wurde Unrat in einer Garage in Brand gesetzt. Das Feuer erfasste neben dem Müll auch das Garagentor. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf benachbarte Garagen ausbreiteten.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei vor Ort einen tatverdächtigen 21-Jährigen ausfindig machen. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Anzeige

Gegen den Verdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Von OZ