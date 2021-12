Schwerin

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe bei der Suche nach einem Straftäter: Wie ein Sprecher mitteilte, hatte ein Mann im September einer Seniorin in Schwerin das Portemonnaie geklaut. Noch am selben Tag hob er in der VR Bank Schwerin Lankow Geld von ihrem Konto ab.

Lesen Sie auch Schwerin: Taxifahrer verhindert Betrug – Polizei warnt vor Enkeltrick

Ermittler konnten Bilder des Täters sichern, weshalb sie sich nun an die Bevölkerung wenden. Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach dem Mann, der einer Seniorin ihren Geldbeutel stahl Quelle: Polizei

Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0358-5180-2224 oder -1560 und über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ