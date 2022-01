Rund 860 Menschen haben am Sonnabend in der Schweriner Innenstadt erneut gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rund 860 Menschen haben am Sonnabend in der Schweriner Innenstadt erneut gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Wie auf diesem Foto am 20.12.2021 in der Landeshauptstadt Schwerin. Quelle: Ulrich Perrey/dpa (Archivfoto)