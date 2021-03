Schwerin

Am Donnerstagvormittag drohte ein Fahrgastschiff der „Weißen Flotte“ auf dem Schweriner See zu sinken. Wie die Landeswasserschutzpolizei mitteilte, war eine erhebliche Menge Wasser in die Bilge, den Kielraum des Schiffes, wo sich das Leckwasser sammelt, geflossen. Dadurch geriet es am Heck in eine Schräglage und drohte zu sinken. Das etwa 40 Meter lange Schiff befand sich am Anleger in der Schlossbucht.

Die alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um das Sinken zu verhindern und brachte mit einem Streifenboot ein Ölsperre an, um einen sich eventuell ausbreitenden Ölteppich auf dem See zu verhindern. Außerdem wurde das Schiff ausgepumpt. Dabei wurden schätzungsweise 1000 Liter Wasser aus der „Schwerin“ in einen mobilen Tank an Land gezogen.

Die Ursache für den Vorfall soll ein technischer Defekt gewesen sein. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Es befanden sich keine Personen an Bord des Schiffes und es traten keine umweltgefährdenden Stoffe aus dem Schiff aus.

