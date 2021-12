Banzkow

Die Polizei hat südlich von Schwerin auf der Autobahn 14 einen Falschfahrer gestoppt. Der 66-jährige Mann sei am Dienstagmorgen nahe des Autobahnkreuzes Schwerin mit etwa 70 km/h auf der falschen Fahrbahn in Richtung Norden gefahren, teilte die Polizei mit. Er habe desorientiert gewirkt und die Umstände nicht aufklären können.

Anschlussstelle Schwerin Ost gesperrt

Zuvor hatte ein besorgter Autofahrer die Polizei auf den Falschfahrer hingewiesen. Um Gefahren für andere Autofahrer abzuwenden,wurde die Anschlussstelle Schwerin-Ost in Fahrtrichtung Ludwigslust gesperrt. Zeitgleich hielten Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe Ausschau nach dem Falschfahrer, der wenig später nahe des Autobahnkreuzes Schwerin in Fahrtrichtung Wismar auf der entgegengesetzten Fahrbahn entdeckt werden konnte. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte das Auto des 66-jährigen Deutschen, das mit etwa 70 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der Fahrer erheblich desorientiert. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sie ging davon aus, dass der Mann rund 30 Kilometer als Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs war.

