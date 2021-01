Schwerin

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend vor der Polizei in Schwerin geflüchtet. Erst als er einige Ortschaften weiter in Schönfeld Mühle stoppen musste, weil er kurz zuvor einen Unfall gebaut hatte, konnten die Beamten den Mann festnehmen. Wie die Polizei mitteilt, hat er sich gleich mehrerer Vergehen strafbar gemacht.

Begonnen hatte die Verfolgungsjagd auf der Umgehungsstraße Höhe des Schweriner Stadtteiles Krebsförden. Dort wollten die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen und setzten das Anhaltesignal. Der 22-jährige Fahrer raste daraufhin jedoch in Richtung Wismar davon.

Kein Führerschein, aber Drogen

Sein Weg führte ihn durch Schwerin-Warnitz und Herren Steinfeld, ehe er in Gottmannsförde verunfallte. Dennoch setzte er seine Flucht fort, musste dann aber aufgrund der schweren Beschädigung seines Fahrzeuges anhalten.

Während der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige keinen Führerschein besitzt und unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Zudem ist der PKW des jungen Mannes weder versteuert noch versichert. Auch die Kennzeichen gehören nicht zu dem Fahrzeug. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Von OZ