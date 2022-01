Schwerin

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr einer 55-Jährigen die Handtasche gestohlen. Sie befand sich zu dem Zeitpunkt auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wittenburger Straße in Schwerin. Der Polizei zufolge forderte der Täter sie unter Vorhalt eines Messers auf, ihm die Handtasche zu geben. Anschließend entfernte er sich damit in Richtung Neumühle.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Er ist circa 1,70 Meter groß und von normaler bis muskulöser Statur. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben und trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine blaue oder schwarze Jogginghose. Bei der Tat hatte er eine schwarze Maske (vermutlich Mund-Nasen-Bedeckung) über die Nase und den Mund gezogen.

Polizei sucht Zeugen

Kurz vor und nach der Tat sollen sich Kunden auf dem Tankstellengelände befunden haben. Von daher bittet die Polizei Zeugen, ihre Hinweise beim Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de/ oder bei jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Von OZ