Schwerin

Zwei Autos sind am Mittwoch durch eine einstürzende Hauswand in Schwerin beschädigt worden. Wie die Polizei informierte, fielen gegen 16.30 in der Burgstraße Teile der Wandverkleidung eines leerstehenden Fachwerkhauses auf die in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeuge.

Personen seien bei diesem Vorfall nicht zu Schaden gekommen, so die Polizei weiter. Die Berufsfeuerwehr Schwerin sicherte die Gefahrenstelle ab. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Von OZ