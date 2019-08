Schwerin: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Südwestmecklenburg Feuer - Schwerin: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus Am späten Donnerstagabend kam es in Schwerin zu einem Kellerbrand. Die Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Am Donnerstagabend brannte in Schwerin ein Keller in einem Mehrfamilienhaus. Quelle: Jens Wolf/dpa