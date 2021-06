Schwerin

Ein 48-Jähriger ist am Mittwoch um 18 Uhr in Schwerin im Bereich Fauler See/ Zoo auf Höhe der frei stehenden Parkbank von drei Männern überfallen worden. Der Polizei zufolge wurde er gezielt abgelenkt, in dem die Männer ihn zur Fußball-EM befragten. Dafür hielten sie ihn kurz fest, ließen dann aber von ihm los. Wenig später stellte der Mann fest, dass sein Mobiltelefon, das er in seiner Gesäßtasche trug, fehlte.

Am selben Abend wurde ein 37-jähriger Schweriner am gleichen Ort durch drei männliche Personen bedrängt. Der Schweriner war mit seinem Fahrrad unterwegs und wurde genötigt anzuhalten. Sie nutzten die gleiche Masche und redeten wieder von der EM. Plötzlich griff einer der unbekannten Täter an den Arm des Geschädigten und wollte dessen Armbanduhr entwenden. Der 37-Jährige wehrte sich erfolgreich, der Mann ließ von ihm ab, die drei Männer flohen in Richtung Crivitzer Chaussee.

So werden die Täter beschrieben – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu den Tätern. Die drei Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie werden zwischen 18 und 25 Jahre alt geschätzt und haben alle drei eine sportliche Figur. Sie haben ein südländisches Aussehen, hatten schlechte Zähne und sprachen gebrochen beziehungsweise mit einem Akzent Deutsch. Bekleidet waren sie mit dunklen Klamotten und eine Person war mit einer schwarz/rot/karierten Jacke unterwegs.

Die Polizei geht davon aus, dass weitere Personen an diesem oder einem anderen Tag von den Tatverdächtigen angesprochen oder bedrängt wurden. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich an die Polizei unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von OZ