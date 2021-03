Schwerin

Ein Mopedfahrer ist am Donnerstagmorgen in Schwerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 4.30 Uhr in Höhe einer Ampel in der Grevesmühlener Straße/Am Margaretenhof.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Mopedfahrers. Der 47-jährige Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 7000 Euro.

