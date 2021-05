Schwerin

Dieser Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Einem Mann ist im Schweriner Impfzentrum aus Versehen die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer gespritzt worden. Er wurde am Donnerstag vorsorglich zur Beobachtung in die Helios-Kliniken gebracht worden. Beschwerden habe er aber zunächst nicht gehabt. Dabei ist es auch geblieben, wie eine Sprecherin der Stadt jetzt bestätigte. Der Mann habe die Klinik bereits wieder verlassen können, hieß es weiter.

„Nach Angaben unseres Impfmanagers Dr. Stephan Jakobi kam es zu der Überdosierung durch ein Versehen bei der Vorbereitung der Impfung. Dabei ist statt des verdünnten Impfstoffs der noch nicht verdünnte Impfstoff verwendet worden“, sagte die Sprecherin. Das Versehen sei unmittelbar nach der Impfung aufgefallen. Der Impfmanager hatte den Vorfall gegenüber der „Schweriner Volkszeitung“ als „bedauerlichen Zwischenfall“ bezeichnet.

In dieser Woche sind im Schweriner Impfzentrum knapp 3000 Impfungen verabreicht worden. Insgesamt seien dort mehr als 30 000 Dosen gespritzt worden.

Nicht die erste Impfpanne mit Überdosis in MV

Ende 2020 war in Stralsund eine ähnliche Impfpanne passiert und acht Menschen hatten die fünffache Menge Impfstoff gespritzt bekommen. Eine Krankenschwester hatte entgegen den Anweisungen des Impfstoffherstellers Biontech/Pfizer den Inhalt der Gläser zwar mit der korrekten Menge Kochsalzlösung gemischt, dann aber den kompletten Inhalt statt nur ein Fünftel in die Spritzen aufgezogen.

Eine Bewohnerin eines Pflegeheimes musste deshalb in einer Klinik behandelt werden. Sie hatte unter grippeähnlichen Symptomen wie Kopfschmerzen oder Schwindel gelitten. Die anderen sieben Betroffenen, Mitarbeiter des Pflegeheims, konnten noch am gleichen beziehungsweise am Tag danach wieder nach Hause geschickt werden.

Von dpa/OZ