Schwerin

Nach einem Unfall in Schwerin ist die Polizei auf der Suche nach einem flüchtenden Autofahrer. Wie aus einer entsprechenden Mitteilung hervorgeht, habe sich der Vorfall am Mittwoch um 11.15 Uhr auf der B104 ereignet.

Eine 59-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem schwarzen Mercedes aus Richtung Schwerin Friedrichsthal in Richtung Herren Steinfeld. Kurz hinter dem Ortsausgangsschild kam ihr ein Lkw entgegen, der plötzlich von einem Pkw überholt wurde. Einen frontalen Zusammenstoß konnte die Schwerinerin verhindern. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich, so dass beide Außenspiegel beschädigt wurden, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt zum Verdacht der Unfallflucht. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von OZ