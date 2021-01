Schwerin

Die Polizei hat am Samstagnachmittag vier Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung aufgenommen. Den Beamten zufolge wollte ein Bewohner in der Edgar-Bennert-Straße in Schwerin eigentlich einen Diebstahl anzeigen.

Als die Polizisten vor Ort die Anzeige entgegennehmen wollten, stellten sie fest, dass sich regelwidrig vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Wohnung befanden.

Betrunkener Mann beleidigte Polizisten

Nachdem die Beamten die Personalien aufgenommen haben, verließen zwei Personen die Wohnung. Ein alkoholisierter 40-Jähriger wurde plötzlich aggressiv und fing an die Polizisten zu beschimpfen und übel zu beleidigen. Die Einsatzkräfte ließen sich aber nicht provozieren und erstatteten gegen den Schweriner eine Strafanzeige.

