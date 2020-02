Schwerin: Polizei sucht Mann – und findet Hanfpflanzen beim Nachbarn

Schwerin

Eigentlich sollte er nur zu einem Nachbarn befragt werden - nun muss sich ein 43-Jähriger wegen illegalen Drogenanbaus verantworten. Polizisten hatten bei dem Mann geklingelt, um nach einem per Haftbefehl gesuchten Nachbarn zu fragen. Dabei entdeckten sie in dem Mehrfamilienhaus die Cannabisplantage in der Wohnung des 43-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Schwerin sagte. Der den Beamten entgegenströmende „penetrante Marihuana-Geruch“ bei dem Einsatz am 7. Februar sei ihnen verdächtig vorgekommen.

Der Mann habe auf die erste Nachfrage der Beamten hin erklärt, er habe „nur ein bisschen Grass“ geraucht. Die Polizei beschlagnahmte mehrere Pflanzen. Nach dem per Haftbefehl gesuchten Nachbarn, bei dem niemand geöffnet hatte, werde noch gesucht, hieß es.

Von dpa/RND