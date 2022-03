Schwerin

Nächster Wohnungsbrand in der Landeshauptstadt: Am Montag ist in der Werner-Seelenbinder-Straße in Schwerin ein Feuer ausgebrochen. Drei Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nach Angaben der Polizei verletzt.

Nach ersten Informationen kam es gegen 12.10 Uhr zu dem Brand in dem Gebäude mit acht Wohnungen. Bei den Verletzten handelt es sich um ein Seniorenpaar, in dessen Wohnung das Feuer ausbrach, sowie eine Bewohnerin aus der Nachbarwohnung. Alle drei kamen in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Weitere Details, etwa zur Schwere der Verletzungen, zur Ursache oder der Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.

In der Nacht zu Sonntag hatte es im Stadtteil Mueßer Holz einen verheerenden Brand gegeben. Bei dem Feuer in der Schweriner Komarowstraße wurden eine Frau (35) und ihre Tochter (5) tödlich verletzt. Nachbarn verfolgten die dramatische Rettungsaktion und sind fassungslos. Inzwischen gibt es Hinweise, wie das Feuer zustande kam.

Von OZ/rb